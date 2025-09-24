त्योहारी सीजन में बवाल का डर, I Love Mohammed पर कई राज्यों में प्रदर्शन

कानपुर की घटना के विरोध में पिछले दिनों उन्नाव में जुलूस निकाला गया। इस दौरान उन्मादी नारे लगाए गए। उग्र भीड़ ने पुलिस पथराव किया। इसके बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी इसी तरह का बवाल हुआ और भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। मामले में पुलिस ने आठ एफआइआर दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद नागपुर, हैदराबाद, मुंबई और गुजरात के कई शहरों में प्रदर्शन किए गए। खास बात है कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर 'आइ लव मोहम्मद' ट्रेड कर रहा है। देशभर में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से आशंका जताई गई है त्योहारी सीजन पर माहौल बिगाडऩे की कोशिश की जा रही है।