Breaking: AC फटने से घर में लगी भयंकर आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; कुत्ते की भी गई जान

दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक घर में एसी फटने से भयंकर आग गई। जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में पालतू कुत्ते की भी जान चली गई है।
यह घटना फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में हुई है। मृतकों में सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और उनकी बेटी सुजान कपूर शामिल हैं।
पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि सभी लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। वहीं, मौत की असली वजह जानने के लिए उनके शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।
खबर पर अपडेट जारी है…