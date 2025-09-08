Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Breaking: AC फटने से घर में लगी भयंकर आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; कुत्ते की भी गई जान

फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों और उनके पालतू कुत्ते की मौत हो गई! एसी फटने से शुरू हुई आग ने घर को चपेट में ले लिया। दम घुटने से हुई मौत की आशंका, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। अधिक जानकारी के लिए बने रहें!

फरीदाबाद

Mukul Kumar

Sep 08, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक घर में एसी फटने से भयंकर आग गई। जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में पालतू कुत्ते की भी जान चली गई है।

यह घटना फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में हुई है। मृतकों में सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और उनकी बेटी सुजान कपूर शामिल हैं।

पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि सभी लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। वहीं, मौत की असली वजह जानने के लिए उनके शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

भाजपा विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी पर बढ़ा विवाद, TMC नेता को BJP ने भी दे दिया क्लियर जवाब
राष्ट्रीय
image

खबर पर अपडेट जारी है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fire accident

Published on:

08 Sept 2025 11:26 am

Hindi News / National News / Breaking: AC फटने से घर में लगी भयंकर आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; कुत्ते की भी गई जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.