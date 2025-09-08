Breaking: AC फटने से घर में लगी भयंकर आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; कुत्ते की भी गई जान

दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक घर में एसी फटने से भयंकर आग गई। जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में पालतू कुत्ते की भी जान चली गई है।