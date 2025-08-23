29 साल बाद गुजरात की धोती कांड की फाइल बंद, अटल की सभा में क्यों खीचीं गई थी पूर्व मंत्री की धोती?

बीते गुरुवार को अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट में पब्लिक प्रोॉसिक्यूटर सुधीर ब्रह्मभट्ट ने CrPC की धारा 321 का हवाला देते हुए केस वापस लेने की अर्जी दी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह मामला अब 28 साल पुराना है और इसमें शामिल मुख्य गवाह (पीड़ित) आत्माराम पटेल और सह-अभियुक्त मंगलदास पटेल अब इस दुनिया में नहीं हैं। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक आंतरिक राजनीतिक विवाद था और इसे अब खत्म करना न्याय के हित में है। एडिशनल सेशंस जज एच जी पंड्या ने कहा, "प्रॉसिक्यूटर की अर्जी में नेकनीयति दिखती है। मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड को देखते हुए, केस वापस लेने की इजाजत दी जाती है।"