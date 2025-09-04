वित्त मंत्री निर्मला बोलीं- ‘GST रिफॉर्म का ट्रंप टैरिफ से कनेक्शन नहीं’, जानिए देश भर के नेताओं ने क्या कहा?

GST reform: नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे। अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया, जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस दौरान साफ कहा कि है जीएसटी सुधार का ट्रंप के टैरिफ से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस पर डेढ साल से काम कर रहे थे। वहीं, GST रिफॉर्म्स पर देश भर के नेताओं का बयान भी सामने आया है।