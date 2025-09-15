Patrika LogoSwitch to English

वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, तेज रफ्तार BMW ने मारी टक्कर

नई दिल्ली में सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। दंपति बंगला साहिब से दर्शन करके लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार BMW ने उन्हें टक्कर मार दी।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 15, 2025

accident, symbolic picture
एक्सीडेंट, प्रतिकात्मक तस्वीर (फोटो-IANS)

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में देर रात भीषण सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे। रास्ते में धौला कुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

इस हादसे में तेज रफ्तार BMW कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और एक प्राइवेट टैक्सी बुक करके नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को अस्पताल ले गए। जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और आईसीयू में इलाज जारी है।

दिल्ली में दर्दनाक हादसा, मकान का छज्जा गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत
राष्ट्रीय
Delhi Police

बंगला साहिब के लिए पत्नी संग निकले थे नवजोत

उनके बेटे नवनूर सिंह ने बताया कि मां और पिताजी सुबह बाइक से बंगला साहिब के लिए निकले थे। घर लौटते समय एक बीएमडब्ल्यू कार से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पिताजी की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे में शामिल कार को जब्त कर लिया है, लेकिन हादसे के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भयानक थी कि टक्कर मारने वाली बीएमडब्ल्यू कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार एक महिला चला रही थी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

Published on:

15 Sept 2025 07:30 am

वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, तेज रफ्तार BMW ने मारी टक्कर

