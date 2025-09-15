वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, तेज रफ्तार BMW ने मारी टक्कर

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में देर रात भीषण सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे। रास्ते में धौला कुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
इस हादसे में तेज रफ्तार BMW कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और एक प्राइवेट टैक्सी बुक करके नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को अस्पताल ले गए। जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और आईसीयू में इलाज जारी है।
उनके बेटे नवनूर सिंह ने बताया कि मां और पिताजी सुबह बाइक से बंगला साहिब के लिए निकले थे। घर लौटते समय एक बीएमडब्ल्यू कार से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पिताजी की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे में शामिल कार को जब्त कर लिया है, लेकिन हादसे के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भयानक थी कि टक्कर मारने वाली बीएमडब्ल्यू कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार एक महिला चला रही थी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।