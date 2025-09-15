वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, तेज रफ्तार BMW ने मारी टक्कर

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में देर रात भीषण सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे। रास्ते में धौला कुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।