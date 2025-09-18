फिनलैंड में भारतीयों के लिए स्थायी निवास आसान, जारी की नई गाइडलाइन

भारतीयों के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है। क्योंकि फिनलैंड न केवल हाई लेवल की लाइफ स्टाइल और एडवांस सोशल सिक्यूरिटी प्रदान करता है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की संभावनाओं के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। नई व्यवस्था के तहत अब स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले को कम से कम चार साल तक लगातार रहना होगा। हालांकि 2026 से यह अवधि छह साल कर दी जाएगी। इसके लिए वही भारतीय नागरिक आवेदन कर सकेगा, जो कम से कम पिछले दो साल से फिनलैंड में निवास कर रहा हो।