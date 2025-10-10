Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IPS सुसाइड केस: हो गई हरियाणा के DGP सहित 13 अधिकारियों पर FIR दर्ज, सीएम सैनी ने भी दिलाया न्याय का भरोसा

IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले में हरियाणा पुलिस के मुखिया शत्रुजीत कपूर बुरे फंसते हुए दिख रहे हैं। मृतक की पत्नी IAS अधिकारी अमनीत कुमार की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने DGP कपूर सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 10, 2025

Haryana IPS officer Y Puran Kumar Singh

हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सिंह (फोटो- AIR एक्स पोस्ट)

हरियाणा पुलिस के मुखिया शत्रुजीत कपूर सहित 13 अधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में वरीय पुलिस अधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है। मरने से पहले वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में शत्रुजीत कपूर सहित कई लोगों के नाम लिखे थे। पूरन ने सुसाइड नोट में DGP शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र सहित कई लोगों पर मासनिक प्रताड़ना, जातीय भेदभाव के आरोप लगाए थे।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

चंडीगढ़ पुलिस ने BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि FIR वाई पूरन कुमार के अंतिम सुसाइड नोट में उल्लिखित सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, जांच अभी जारी है और सभी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और प्रशासनिक कागजात की समीक्षा की जा रही है। इधर मामले में सीएम नायब सिंह सैनी ने भी तत्परता दिखाई है। उन्होंने मृतक IPS के परिवारजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है।

क्या लिखा था सुसाइड नोट में?

वाई पूरन ने सुसाइड नोट में लिखा, 'मेरे बैचमेट्स मनोज यादव, पी.के. अग्रवाल और टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने मिलकर जातिगत उत्पीड़न किया। मैंने गृह मंत्री और मुख्य सचिव को लिखित शिकायत दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आईपीएस कुलविंदर सिंह ने उन्हें फोन पर चेतावनी दी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आदेश दिया है कि तुम्हें स्थायी रूप से हटाया जाएगा, संभल जाओ'। उन्होंने आखिरी पन्ने में लिखा कि अब मैं और नहीं सह सकता। ये लोग ही मेरी मौत के जिम्मेदार हैं।

पति की मौत पर क्या बोली IAS पत्नी अमनीत?

अमनीत ने अपनी शिकायत में कहा कि वह एक लोकसेवक के रूप में नहीं, बल्कि एक मां और पीड़ित पत्नी के तौर पर शिकायत दे रही है। उन्होंने तत्काल आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। अमनीत ने कहा कि मेरे पति बेदाग और ईमानदार अधिकारी थे। वह सात अक्टूबर को घर पर गोली लगने से मृत पाए गए। अमनीत ने कहा कि IPS पूरन को शत्रुजीत और उनके लोगों ने सालों से अपमानित किया। पूरन ने मरने से कुछ दिन पहले ही बताया था कि DGP शत्रुजीत के निर्देश पर पुलिस महकमे के लोग साजिश रच रहे हैं।

अमनीत ने कहा कि DGP शत्रुजीत के निर्देश पर ही रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने सुनियोजित साजिश के तहत रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में मेरे पति के स्टाफ सदस्य सुशील के खिलाफ FIR दर्ज कराई, फिर सबूत गढ़कर मेरे पति को फंसाया। प्रताड़ित होने पर मेरे पति IPS पूरन कुमार को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। अमनीत ने डीजीपी और एसपी रोहतक पर जातीय आधार पर भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं।

कैसे की आत्महत्या?

वाई पूरन कुमार ने अपने घर के साउंडप्रूफ बेसमेंट में सर्विस गन से गोली मारकर आत्महत्या की। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत भी तैयार की। जिसमें उन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी पत्नी अमनीत को बनाया। बता दें कि घटना के समय अमनीत पी. कुमार जापान में सीएम नायब सैनी के साथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल में थीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 08:38 am

Hindi News / National News / IPS सुसाइड केस: हो गई हरियाणा के DGP सहित 13 अधिकारियों पर FIR दर्ज, सीएम सैनी ने भी दिलाया न्याय का भरोसा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

वकालत के अनुभवी न्यायिक अधिकारी कैसे बन सकते हैं जिला जज, पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन

राष्ट्रीय

Sanjay Kapoor Property: करिश्मा कपूर के बच्चों ने लगाए प्रिया पर ‘सिंड्रेला की सौतेली मां’ जैसी क्रूरता के आरोप, HC में चल रहा है केस

Sanjay Kapoor Property dispute
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की इस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान, कहा- नहीं उतारेंगे एक भी प्रत्याशी

राष्ट्रीय

‘हमें मारने की बनाई थी योजना’, हमले में घायल हुए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने दिया बड़ा बयान

राष्ट्रीय

Jammu Kashmir: कोकेरनाग में एक लापता सैनिक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.