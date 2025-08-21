Patrika LogoSwitch to English

‘मुस्लिम महिलाओं से शादी करने वाले हिंदूओं को 5 लाख का इनाम देंगे’, विवादित बयान देने वाले विधायक की बढ़ी मुश्किल

कर्नाटक पुलिस ने भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं पर विवादित बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। अब्दुल कलाम की शिकायत पर कोप्पल सिटी पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यतनाल के बयान से दोनों समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है।

बैंगलोर

Mukul Kumar

Aug 21, 2025

विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल। (फोटो- IANS)

मुस्लिम महिलाओं पर विवादित बयान देने वाले विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। कर्नाटक पुलिस ने विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

कोप्पल सिटी पुलिस स्टेशन ने कुवेम्पुनगर निवासी अब्दुल कलाम की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की। अब्दुल कलाम ने कहा कि यतनाल के बयान ने दोनों समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम किया है।

कलाम ने अपनी शिकायत में कहा कि विधायक ने मुस्लिम महिलाओं को अपमानजनक और पूर्वाग्रही मानसिकता से देखा और उनका अपमान किया।

Google Map: मैप ने भटकाया! तालाब में जा गिरी चार दोस्तों की कार
सहारनपुर
Google Map

बता दें कि यतनाल ने कुछ ही दिनों पहले कोप्पल शहर में विवादित बयान दिया था। जहां, वह हिंदू कार्यकर्ता गविसिद्दप्पा नायक के परिवार से मिलने गए थे।

शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद विधायक ने दिया था बयान

बताया जाता है कि एक मुस्लिम नाबालिग लड़की के साथ संबंध होने के कारण कुछ लोगों ने नायक की हत्या कर दी थी। शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद, यतनाल ने घोषणा की कि वह एक कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं से शादी करने वाले हिंदू युवकों को 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमें हत्या करने वालों को करारा जवाब देना होगा। यतनाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देती है, लेकिन हिंदू युवकों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। विधायक की टिप्पणी से राज्य में राजनीतिक विवाद छिड़ गया।

यतनाल को हाल ही में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। यतनाल ने कहा कि गाविसिद्दप्पा नायक पर मस्जिद के सामने एक गिरोह ने कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया।

लेकिन किसी ने भी हमले को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया। लव जिहाद के मामलों में सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देती है। गौरतलब है कि 26 वर्षीय गविसिद्दप्पा नायक की 3 अगस्त की रात हत्या कर दी गई थी।

