इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Raja Garden Fire: देश की राजधानी दिल्ली के राजा गार्डन में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। राजा गार्डन में एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि आग लगने की सूचना पीसीआर को मिली, जिसके बाद पुलिसकर्मी और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) मौके पर पहुंचे। डीएफएस ने इलाके में पाँच दमकल गाड़ियाँ तैनात कीं।
घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी (पश्चिम) विचित्र वीर ने कहा कि वहां पहुंचने पर, वहां मौजूद लोगों ने बताया कि पांच लोग अंदर फंसे हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शख्स का इलाज चल रहा है।
डीएफएस अधिकारियों के अनुसार, दो महिलाओं सहित चार लोग धुएं की वजह से बेहोश हो गए और उन्हें एम्बुलेंस से पास के अस्पतालों में ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि शाम 4:10 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।
हादसे की सूचना मिलने के बाद बीजेपी विधायक कैलाश गंगवाल घटना स्थल पर पहुंचे। बीजेपी विधायक ने कहा कि हमको पता चला है कि महाराजा इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लग गई। मेरे से पहले पूरा स्टाफ वहां मौजूद था। आग पूरी तरह बुझाई जा चुकी है। बताया जा रहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग भड़की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।