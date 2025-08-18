इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Raja Garden Fire: देश की राजधानी दिल्ली के राजा गार्डन में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। राजा गार्डन में एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि आग लगने की सूचना पीसीआर को मिली, जिसके बाद पुलिसकर्मी और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) मौके पर पहुंचे। डीएफएस ने इलाके में पाँच दमकल गाड़ियाँ तैनात कीं।