Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Raja Garden Fire: दिल्ली के राजा गार्डन में एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 18, 2025

दिल्ली अग्निशमन सेवा (Photo-IANS)

Raja Garden Fire: देश की राजधानी दिल्ली के राजा गार्डन में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। राजा गार्डन में एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि आग लगने की सूचना पीसीआर को मिली, जिसके बाद पुलिसकर्मी और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) मौके पर पहुंचे। डीएफएस ने इलाके में पाँच दमकल गाड़ियाँ तैनात कीं।

चार लोगों की मौत

घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी (पश्चिम) विचित्र वीर ने कहा कि वहां पहुंचने पर, वहां मौजूद लोगों ने बताया कि पांच लोग अंदर फंसे हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में चार लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शख्स का इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

Bihar News बिहार में अमीनों के हड़ताल पर सरकार ने लिया कड़ा एक्शन, 10,775 का लॉगिन ब्लॉक, दफ्तरों में नो एंट्री
पटना
image

धुएं की वजह से हो गए थे बेहोश

डीएफएस अधिकारियों के अनुसार, दो महिलाओं सहित चार लोग धुएं की वजह से बेहोश हो गए और उन्हें एम्बुलेंस से पास के अस्पतालों में ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि शाम 4:10 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग

हादसे की सूचना मिलने के बाद बीजेपी विधायक कैलाश गंगवाल घटना स्थल पर पहुंचे। बीजेपी विधायक ने कहा कि हमको पता चला है कि महाराजा इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लग गई। मेरे से पहले पूरा स्टाफ वहां मौजूद था। आग पूरी तरह बुझाई जा चुकी है। बताया जा रहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग भड़की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने की PM मोदी से मुलाकात, भेंट किया खास गिफ्ट
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 09:31 pm

Hindi News / National News / इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.