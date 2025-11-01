Haryana Diwas: हरियाणा में लाडो योजना की 2100 रुपये की पहली किस्त आज मिलेगी, महिलाओं की इन मोर्चों पर क्या है स्थिति?

राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी चिंताजनक है। 2021 में 16 हजार 658, 2022 में 16 हजार 743 और 2023 में 15 हजार 758 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का राष्ट्रीय दर 66.2 प्रतिशत है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में चार्जशीट के रिकार्ड में हरियाणा में दर 56 प्रतिशत रही है जो देश में राजस्थान (53.6 प्रतिशत) के बाद सबसे कम है। वर्ष 2023 में हरियाणा में दुष्कर्म की कुल 1772 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 18 से 30 की उम्र की 1105 पीड़िताएं शामिल थीं। 30 से 45 साल की 606 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी और 60 साल से ऊपर की छह महिलाओं का यौन शोषण किया गया।