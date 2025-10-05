ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी 33 KM लंबी पहली सड़क सुरंग, जान लें भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से क्यों है खास?

असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली पहली पानी के भीतर सड़क सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यह सुरंग नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच 33.7 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 15.6 किलोमीटर सुरंग और 18 किलोमीटर सड़क शामिल है। अनुमानित लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। 2 min read