EVM में पहली बार उम्मीदवारों की होगी रंगीन फोटो, चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन

चुनाव आयोग ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाने के लिए उनके डिजाइन और मुद्रण के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। बयान में कहा गया है, यह पहल चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने तथा मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीनों में ईसीआई द्वारा पहले ही की जा चुकी 28 पहलों के अनुरूप है।