राष्ट्रीय

EVM में पहली बार उम्मीदवारों की होगी रंगीन फोटो, चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन

Election Commission of India: चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैलट पेपर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पहली बार ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो नजर आएगी।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 17, 2025

चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

Election Commission of India: बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बैलट पेपर में पहली बार उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें शामिल की जाएंगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं के लिए उम्मीदवारों की पहचान को और आसान बनाना है।

नई गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु

चुनाव आयोग के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ईवीएम के बैलट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न के साथ उनकी रंगीन तस्वीरें भी प्रदर्शित होंगी। इसके अलावा, बैलट पेपर पर सीरियल नंबर को अधिक स्पष्ट और पढ़ने योग्य बनाया जाएगा। यह बदलाव मतदाताओं को उनके पसंदीदा उम्मीदवार को आसानी से चुनने में मदद करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां साक्षरता दर कम है।

तीन-चौथाई हिस्से पर होगी रंगीन फोटो

चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें हैं, जिसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनावों से हुई है । बेहतर दृश्यता के लिए, उम्मीदवार का चेहरा तस्वीर के तीन-चौथाई हिस्से पर रहेगा।

चुनाव आयोग ने जारी किया बयान

चुनाव आयोग ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता बढ़ाने के लिए उनके डिजाइन और मुद्रण के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49बी के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। बयान में कहा गया है, यह पहल चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने तथा मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीनों में ईसीआई द्वारा पहले ही की जा चुकी 28 पहलों के अनुरूप है।

बिहार में लागू होगी नई व्यवस्था

बिहार विधानसभा चुनाव में इस नई व्यवस्था को पहली बार लागू किया जाएगा। चुनाव आयोग का मानना है कि रंगीन तस्वीरें और स्पष्ट सीरियल नंबर से मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाताओं का भरोसा मजबूत होगा। इसके साथ ही, यह तकनीकी बदलाव मतदान के दौरान होने वाली गलतियों को भी कम करेगा।

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

राजनीतिक दलों ने इस कदम का स्वागत किया है, हालांकि कुछ ने इसे लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग ने सभी दलों को गाइडलाइन का पालन करने और समय पर उम्मीदवारों की तस्वीरें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

Updated on:

17 Sept 2025 05:28 pm

Published on:

17 Sept 2025 05:16 pm

Hindi News / National News / EVM में पहली बार उम्मीदवारों की होगी रंगीन फोटो, चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन

