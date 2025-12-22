मौसम ने ली करवट, अगले दो दिन ठंड बरपाएगी कहर, इन राज्यों में IMD ने जारी किया अलर्ट

तापमान में बदलाव की जानकारी देते हुए IMD ने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 3 दिनों में 3-5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद 4 दिनों में 3-5 डिग्री गिरावट आएगी।