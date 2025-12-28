28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पूर्व CM के समर्थकों ने जश्न के दौरान बकरे का काटा सिर तो मच गया बवाल, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर सड़क पर घुमाया

आंध्र प्रदेश में YSRCP कार्यकर्ताओं ने शराब के नशे में जगन मोहन रेड्डी के बैनर के सामने बकरे का सिर काटा। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 28, 2025

पुलिस ने आरोपियों को सड़क पर घुमाया। फोटो- X/@Darshan_Ysj

आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। यूएसआरकांग्रेस पार्टी (YSRCP) के कार्यकर्ताओं ने शराब के नशे में पश्चिम गोदावरी जिले के ईस्ट चोडावरम गांव में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के बैनर के सामने एक बकरे का सिर काट दिया।

इस मामले में पुलिस ने तुरंत YSRCP के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें कट्टुला रमेश, पुट्टा नवीन और कोंडा बट्टुला साई शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मुख्य सड़क पर भी घुमाया।

शुक्रवार रात की घटना

यह घटना शुक्रवार रात को हुई। इस दिन जगन मोहन रेड्डी के जन्मदिन को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें नशे में धुत होने के बाद पूर्व सीएम के समर्थकों ने बकरे की बलि दे दी।

अब इस घटना से लोगों के बीच नाराजगी है।पश्चिम गोदावरी जिले में इस घटना को लेकर भारी बवाल मचा है। लोगों ने तोड़फोड़ तक कर दी है।

पुलिस के अनुसार, YSRCP कार्यकर्ताओं ने फ्लेक्स बैनर लगाए और पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर 'गंगम्मा जतारा' कार्यक्रम के दौरान 'रप्पा रप्पा' के नारे लगाए।

इसके बाद बकरे की बलि दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाव की स्थिति है। बवाल को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है।

कौन हैं जगन मोहन रेड्डी?

जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की राजनीति के प्रमुख चेहरा हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के पुत्र हैं। राजनीति में प्रवेश से पहले वे सफल व्यवसायी थे, जिन्होंने पावर प्लांट और मीडिया क्षेत्र में निवेश किया।

जगन का राजनीतिक करियर 2004 में कांग्रेस के लिए प्रचार से शुरू हुआ। 2009 में वे कडपा से लोकसभा सांसद चुने गए। उसी वर्ष पिता की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद उन्होंने 'ओदार्पु यात्रा' शुरू की, जिसमें राज्य भर में लोगों से मुलाकात कर सहानुभूति बटोरी।

कांग्रेस से अलग हो गए थे जगन

कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद न मिलने पर उन्होंने 2010 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की स्थापना की। 2014 चुनावों में YSRCP मुख्य विपक्षी दल बनी और जगन विधानसभा में विपक्ष के नेता बने।

इस दौरान वे अवैध संपत्ति मामले में CBI जांच और 16 महीने की जेल भी झेल चुके हैं। 2019 में YSRCP ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जगन आंध्र प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री बने। उनके शासन में अम्मा वोडी, रैयतु भारोसा जैसी कल्याणकारी योजनाएं लोकप्रिय हुईं, जिनसे गरीबों, किसानों और महिलाओं को लाभ मिला।

2024 में हुई करारी हार

हालांकि, 2024 के चुनाव में YSRCP की करारी हार हुई और वे पुलिवेंडुला से विधायक बनकर विपक्ष में हैं। वर्तमान में वे चंद्रबाबू नायडू सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

politics

Published on:

28 Dec 2025 11:50 am

Hindi News / National News / पूर्व CM के समर्थकों ने जश्न के दौरान बकरे का काटा सिर तो मच गया बवाल, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर सड़क पर घुमाया

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.