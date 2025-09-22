पूर्व सीएम के बेटे और मंत्री विक्रमादित्य ने की दूसरी शादी, जानिए क्या करती हैं राजघराने की दुल्हन

हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री और छह बार के सीएम रहे दिवंगत कांग्रेस नेता राजा वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने शादी कर ली है। विक्रमादित्य सिंह, अमरीन शेखों के साथ परिणय सूत्र में बंधे। विक्रमादित्य सिंह की यह दूसरी शादी है। दरअसल, विक्रामादित्य की पहली शादी 2019 में आमेट की राजकुमारी सुदर्शना चुंडावत से हुई थी, लेकिन दोनों की बीच शादी के कुछ ही दिनों बाद खटपट की खबरें सामने आने लगी। फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। 2024 में सुदर्शना और विक्रमादित्य का तलाक हो गया।