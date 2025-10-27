अकील की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस, पूर्व DGP मुस्तफा के नौकरों-गार्डों से पूछताछ होगी

पंजाब के पूर्व डीजीपी मुस्तफा और उनके बेटे अकील की फाइल फोटो
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा (Former DGP Mohammad Mustafa) के बेटे अकील अख्तर की पंचकूला में मौत की गुत्थी सुलझाने में SIT जुटी हुई है। पुलिस की स्पेशल टीम जल्द ही डीजीपी के घर में काम करने वाले नौकरों और गार्डों से पूछताछ कर सकती है। SIT ने 5 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये सभी कर्मचारी घटना वाले दिन यानी 16 अक्टूबर को सेक्टर 4 स्थित कोठी नंबर 25 पर मौजूद थे। पुलिस इनसे घटना वाले दिन की सिलसिलेवार रिपोर्ट लेने में जुटी है।
SIT ने मुस्तफा और उनकी पत्नी व पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के रसूख को देखते हुए फौरन जांच के दायरे में शामिल करने से बच रही है। SIT दंपती से पूछताछ से पहले कुछ अहम सबूत जुटाने में जुटी हुई है।
अकील की मौत को लेकर हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से CBI जांच की सिफारिश की है। एक अधिकारी ने कहा कि एक बार केंद्र सरकार आदेश जारी कर देगी तो सीबीआई औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में ले लेगी। अभी मामले की जांच पंचकूला पुलिस की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम कर रही है। 20 अक्टूबर को पंचकूला पुलिस ने 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मुस्तफा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) (हत्या) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया था।
35 वर्षीय अकील अख्तर 16 अक्टूबर की रात को पंचकूला के सेक्टर 4, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में अपने आवास पर बेहोश पाए गए थे और बाद में सिविल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। मोहम्मद मुस्तफा के पड़ोसी ने अकील की हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी। मामला दर्ज होने के बाद मुस्तफा ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता शम्सुद्दीन चौधरी को एक राजनेता द्वारा मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
