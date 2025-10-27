अकील की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस, पूर्व DGP मुस्तफा के नौकरों-गार्डों से पूछताछ होगी

अकील की मौत को लेकर हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से CBI जांच की सिफारिश की है। एक अधिकारी ने कहा कि एक बार केंद्र सरकार आदेश जारी कर देगी तो सीबीआई औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में ले लेगी। अभी मामले की जांच पंचकूला पुलिस की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम कर रही है। 20 अक्टूबर को पंचकूला पुलिस ने 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मुस्तफा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) (हत्या) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया था।