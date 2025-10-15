गोवा के कृषि मंत्री व पूर्व सीएम रवि नाइक का हार्ट अटैक से निधन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

रवि नाइक गोवा की राजनीति में एक कद्दावर हस्ती थे, जो चार दशकों से भी अधिक लंबे राजनीतिक सफर के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से पहले 1980 के दशक में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी।