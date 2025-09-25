लद्दाख में GEN-Z हिंसा के पीछे ‘बड़ी साजिश’, जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP ने बताई अंदर की बात!

उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की अरब स्प्रिंग वाली बात पर गौर कीजिए। वह जेनरेशन जेड द्वारा नेपाल सरकार को उखाड़ फेंकने की सराहना करते हैं। यह एक गहरी साजिश लगती है। इसपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जाना चाहिए।