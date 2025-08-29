पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल बने IMF के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर, इन्हीं के समय में हुई थी नोटबंदी

केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। उनका यह कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। इससे पहले साल 2016 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने रिजर्ब बैंक के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन की जगह ली थी। वहीं, उर्जित पटेल के कार्यकाल के दौरान ही सरकार ने साल 2018 में निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया था।