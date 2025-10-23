Breaking: दिल्ली में बिहार के 4 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर, मौत

एनकाउंटर (फाइल फोटो)
दिल्ली में सुबह-सुबह बिहार के 4 बड़े बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने चारों बदमाशों को मार गिराया है। बदमाशों की पहचान रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मारे गए कुख्यात बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने कहा कि यह मुठभेड़ बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से लेकर पंसाली चौक तक चला।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग