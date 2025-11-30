मुश्किल में फंसे सोनिया और राहुल, इस केस में हो गई एक और FIR, आपराधिक साजिश रचने का है आरोप

राहुल गांधी (फाइल फोटो-पत्रिका)
National Herald Case: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल हेराल्ड केस में पुलिस की EOW ने एक नई FIR दर्ज की है। यह FIR आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दर्ज की गई है। इस FIR में राहुल-सोनिया सहित 6 अन्य लोगों व तीन कंपनियों को आरोपी बनाया है।
इस नए FIR के मुताबिक सोनिया-राहुल समेत 6 लोगों पर आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी AJL को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची। यह FIR 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी।
कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए AJL की करीब 2 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया गया। FIR के मुताबिक Dotex कोलकाता की कथित शेल कंपनी है, जिसने यंग इंडियन को एक करोड़ रुपये दिए थे। इस लेन-देन से यंग इंडियन ने कांग्रेस को मात्र 50 लाख रुपये देकर एजेएल पर कब्जा कर लिया, जहां संपत्ति का मूल्यांकन 2,000 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला टाल दिया है। अदालत अब 16 दिसंबर को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। कांग्रेस ने कोर्ट में दलील दी कि यह राजनीतिक बदले के तहत किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आरोपी बनाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग