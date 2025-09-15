यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल रहा टिकट बुकिंग का यह नियम

IRCTC train ticket booking rules 2025: रेलवे ने टिकट बुकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। सोमवार को रेलवे ने एक बयान जारी कर रहा कि 1 अक्टूबर से केवल आधार का उपयोग करके प्रमाणित लोग ही आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जनरल बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट बुक कर सकते हैं।