यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल रहा टिकट बुकिंग का यह नियम

IRCTC train ticket booking rules 2025: रेलवे ने टिकट बुकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। सोमवार को रेलवे ने एक बयान जारी कर रहा कि 1 अक्टूबर से केवल आधार का उपयोग करके प्रमाणित लोग ही आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जनरल बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट बुक कर सकते हैं।
रेलवे ने अपने बयान में कहा कि यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि आरक्षण प्रणाली का लाभ अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचे तथा इसका दुरुपयोग बेईमान तत्वों द्वारा न किया जाए।
वहीं भारतीय रेलवे के काउंटरों पर सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग का मौजूदा समय अपरिवर्तित रहेगा। इसके अलावा बयान में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के तहत अधिकृत टिकट एजेंटों को सामान्य आरक्षण के पहले 10 मिनट के दौरान बुकिंग करने से अभी भी प्रतिबंधित किया गया है।
रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा- हमारा ध्यान टिकटों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने और योजना का लाभ वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने पर है। हमने पहले केवल तत्काल बुकिंग के लिए ही उपाय शुरू किए थे, लेकिन इस कदम के साथ, हमारा ध्यान सभी वास्तविक यात्रियों को एक अवसर प्रदान करने पर है।
बता दें कि 1 जुलाई से केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल योजना के तहत ऑनलाइन टिकट बुक कर पा रहे हैं। 15 जुलाई से रेलवे ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के लिए तत्काल टिकट बुकिंग हेतु ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण शुरू किया है।
बता दें कि तत्काल टिकट प्रणाली के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई के तहत रेलवे ने पिछले छह महीनों में 24 मिलियन उपयोगकर्ता खातों को ब्लॉक कर दिया है और 2 मिलियन को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया है। वर्तमान में, IRCTC के 130 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में से 12 मिलियन से अधिक आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता हैं।