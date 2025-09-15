Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल रहा टिकट बुकिंग का यह नियम

मौजूदा नियमों के तहत, अधिकृत टिकट एजेंटों को सामान्य आरक्षण के पहले 10 मिनट के दौरान बुकिंग करने से अभी भी प्रतिबंधित किया गया है।

भारत

Ashib Khan

Sep 15, 2025

1 अक्टूबर से ट्रेन के टिकट बुक करने के नियम में हुआ बदलाव (Photo-IANS)

IRCTC train ticket booking rules 2025: रेलवे ने टिकट बुकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। सोमवार को रेलवे ने एक बयान जारी कर रहा कि 1 अक्टूबर से केवल आधार का उपयोग करके प्रमाणित लोग ही आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जनरल बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट बुक कर सकते हैं।

क्या है मकसद

रेलवे ने अपने बयान में कहा कि यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि आरक्षण प्रणाली का लाभ अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचे तथा इसका दुरुपयोग बेईमान तत्वों द्वारा न किया जाए।

‘जनरल टिकट बुकिंग का समय अपरिवर्तित रहेगा’

वहीं भारतीय रेलवे के काउंटरों पर सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग का मौजूदा समय अपरिवर्तित रहेगा। इसके अलावा बयान में कहा गया है कि मौजूदा नियमों के तहत अधिकृत टिकट एजेंटों को सामान्य आरक्षण के पहले 10 मिनट के दौरान बुकिंग करने से अभी भी प्रतिबंधित किया गया है।

यात्रियों को होगा लाभ

रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा- हमारा ध्यान टिकटों तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने और योजना का लाभ वास्तविक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने पर है। हमने पहले केवल तत्काल बुकिंग के लिए ही उपाय शुरू किए थे, लेकिन इस कदम के साथ, हमारा ध्यान सभी वास्तविक यात्रियों को एक अवसर प्रदान करने पर है।

15 जुलाई से OTP प्रणाली हुई थी शुरू

बता दें कि 1 जुलाई से केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही तत्काल योजना के तहत ऑनलाइन टिकट बुक कर पा रहे हैं। 15 जुलाई से रेलवे ने यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों और अधिकृत एजेंटों के लिए तत्काल टिकट बुकिंग हेतु ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण शुरू किया है।

24 मिलियन लोगों के खातों को किया ब्लॉक

बता दें कि तत्काल टिकट प्रणाली के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई के तहत रेलवे ने पिछले छह महीनों में 24 मिलियन उपयोगकर्ता खातों को ब्लॉक कर दिया है और 2 मिलियन को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया है। वर्तमान में, IRCTC के 130 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में से 12 मिलियन से अधिक आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Sept 2025 09:26 pm

Hindi News / National News / यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल रहा टिकट बुकिंग का यह नियम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.