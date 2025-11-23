देश भर में हमलों को अंजाम देने के लिए जुटाए थे 26 लाख रुपए, गनई के खुलासे से NIA अधिकारी चौंके

उधर,जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस में श्रीनगर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान शहर के बटमालू इलाके के निवासी तुफेल नियाज भट के रूप में हुई है। नियाज भट इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करता था। बताया जाता है कि श्रीनगर में मेडिकल की पढ़ाई करते समय उमर और नियाज बटमालू में एक ही जगह किराएदार के तौर पर रहते थे। नियाज ने डॉ. अदील अहमद राथर के लिए 6.5 लाख में AK-47 राइफल खरीदी थी। यही राइफल 8 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट से दो दिन पहले अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर रूम से बरामद हुई थी।