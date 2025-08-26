गणेश चतुर्थी 2025: जानिए 27 अगस्त को किन राज्यों में छुट्टी रहेगी और कहां नहीं

Ganesh Chaturthi 2025 holiday: भारत में जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, तो उसका असर सिर्फ घर-परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों की दिनचर्या पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। गणेश चतुर्थी, जो कि भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, ऐसा ही एक पर्व है। इस वर्ष यह उत्सव (Ganesh Chaturthi 2025 holiday) 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी ((Ganesh Chaturthi ) विशेष रूप से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहां इस दिन स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद रहेंगे। गणेश चतुर्थी पर इन राज्यों के कई विद्यालयों (Ganesh Chaturthi school holiday) ने पहले से ही अभिभावकों को छुट्टी की जानकारी दे दी है ताकि त्योहार की तैयारियों में कोई रुकावट न आए। जानिए गणेश चतुर्थी पर कहां छुट्टी रहेगी: