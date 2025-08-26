Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

गणेश चतुर्थी 2025: जानिए 27 अगस्त को किन राज्यों में छुट्टी रहेगी और कहां नहीं

Ganesh Chaturthi 2025 holiday: गणेश चतुर्थी 2025 का त्योहार न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक रूप से भी यह छुट्टी और उत्सव का अवसर है।

भारत

MI Zahir

Aug 26, 2025

Ganesh Chaturthi 2025 holiday
गणेश चतुर्थी पर सजे धजे और जगमगाते गजानन। (फोटो: X Handle विश्वजित.)

Ganesh Chaturthi 2025 holiday: भारत में जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, तो उसका असर सिर्फ घर-परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों की दिनचर्या पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। गणेश चतुर्थी, जो कि भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, ऐसा ही एक पर्व है। इस वर्ष यह उत्सव (Ganesh Chaturthi 2025 holiday) 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी ((Ganesh Chaturthi ) विशेष रूप से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहां इस दिन स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद रहेंगे। गणेश चतुर्थी पर इन राज्यों के कई विद्यालयों (Ganesh Chaturthi school holiday) ने पहले से ही अभिभावकों को छुट्टी की जानकारी दे दी है ताकि त्योहार की तैयारियों में कोई रुकावट न आए। जानिए गणेश चतुर्थी पर कहां छुट्टी रहेगी:

कुछ स्कूल 10 दिन तक बंद रहते हैं

महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में तो कुछ स्कूल 10 दिन तक बंद रहते हैं, ताकि छात्र-छात्राएं गणपति महोत्सव में पूरी तरह भाग ले सकें।

Rain Alert: आसमान से बरसेगी आफत,26-27-28-29-30 अगस्त को इन जगहों पर होगी भारी बारिश
राष्ट्रीय
Heavy Rainfall Alert India August 2025

इन राज्यों में भी छुट्टी तय (holiday august 2025)

कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी 27 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। स्थानीय प्रशासन ने इसकी पुष्टि कर दी है।

दिल्ली, यूपी और बिहार में छुट्टी अनिश्चित

उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में यह त्योहार व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता। यहां छुट्टी का फैसला स्कूल प्रबंधन या जिला प्रशासन की ओर से अलग-अलग लिया जाएगा। कुछ निजी स्कूलों ने अपने अभिभावकों को पहले ही छुट्टी की सूचना दे दी है, जबकि सरकारी स्कूलों का फैसला अभी लंबित है।

राजस्थान में स्कूलों की छुट्टी का क्या है फैसला ?

राजस्थान सरकार की छुट्टी सूची में गणेश चतुर्थी को ऐच्छिक अवकाश (Optional Holiday) के रूप में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि यह छुट्टी अनिवार्य नहीं है। स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, इसका निर्णय स्कूल प्रबंधन या स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। कुछ निजी स्कूलों में छुट्टी हो सकती है, लेकिन सभी स्कूलों में छुट्टी की गारंटी नहीं है।

क्या बैंक रहेंगे बंद ? (Ganesh Chaturthi bank holiday)

भारतीय रिज़र्व बैंक की सालाना छुट्टी सूची के अनुसार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर राजस्थान सहित कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इस दिन सभी प्रमुख बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ATM, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी।

छात्रों और अभिभावकों के लिए काम की जानकारी

अगर आप किसी ऐसे राज्य में रहते हैं जहां गणेश चतुर्थी पर छुट्टी को लेकर असमंजस है, तो बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे के स्कूल से पहले ही जानकारी ले लें। कई स्कूलों ने SMS या नोटिस के ज़रिए छुट्टी की पुष्टि कर दी है।

गणपति उत्सव का धार्मिक महत्व

गणेश चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं और अगले 10 दिनों तक भक्ति में लीन रहते हैं। यह पर्व खास तौर पर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है।

सामाजिक रूप से भी यह छुट्टी उत्सव का अवसर

बहरहाल गणेश चतुर्थी 2025 का त्योहार न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक रूप से भी यह छुट्टी और उत्सव का अवसर है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपने राज्य की छुट्टियों की स्थिति पहले ही जान लें।

गणेश चतुर्थी 2025 | Ganesh Chaturthi 2025

government school

religion

school

26 Aug 2025 06:35 pm

Hindi News / National News / गणेश चतुर्थी 2025: जानिए 27 अगस्त को किन राज्यों में छुट्टी रहेगी और कहां नहीं

