जहां भी जाती हूं, एजेंसियों के अधिकारी पीछा करते हैं, सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया SC का दरवाजा

लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuck) की पत्नी गीतांजलि अंगमो (Gitanjali J Angmo) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में एक हलफनामा दायर कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी उन्हें जहां भी जाती हैं, वहां पीछा करते हैं। यह मामला वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसे गीतांजलि ने अवैध और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।