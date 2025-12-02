‘तैयार हो जाइए, सबसे ठंडी सर्दी आने वाली है…’, IMD ने वजह बताते हुए जारी किया इन राज्यों के लिए अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक कोल्ड वेव के दिन अधिक रहने की संभावना है। जो सामान्य औसत की तुलना में ज्यादा है। सामान्य तौर पर उत्तर-पश्चिम भारत में इन तीन महीनों के दौरान 5-6 दिन कोल्ड वेव की उम्मीद की जाती है। कोल्ड वेव की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान लगभग 90% दैनिक तापमान से कम हो और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो। यह स्थिति लगातार तीन दिनों तक बनी रहती है तब विभाग कोल्ड वेव घोषित करता है।