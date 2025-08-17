गिरिराज का तंज, ‘जेब में नकली संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं कांग्रेस के नेता’

एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के लिए भारत-पाक बंटवारे पर दो नए मॉड्यूल जारी किए हैं, जो सामान्य किताबों से अलग हैं। इसमें बताया गया है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की और कांग्रेस ने इसे मान लिया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे लागू किया। इसके बारे में जानकारी 'विभाजन के दोषी' नामक हिस्से में प्रदान की गई है। किताब में मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत-पाक बंटवारे का दोषी बताया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है।