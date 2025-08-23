चलती कार में 16 साल की लड़की से रेप, पीड़िता बोली- पड़ोसी और रिश्तेदार मंदिर ले गए उसके बाद…

चलती कार में 16 साल की लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। त्रिपुरा पुलिस ने गोमती जिले में बलात्कार के मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान मिथुन देबनाथ (24) और बोवर देबबर्मा (24) के रूप में हुई है, जो गोमती जिले के ही महारानी इलाके के रहने वाले हैं।
पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि लड़की अपने दो पड़ोसियों के साथ गुरुवार शाम गोमती जिले के उदयपुर स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गई थी। प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के बाद, लड़की को आरोपी कार में बैठाकर उदयपुर रेलवे स्टेशन ले गए।
पीड़िता के बयान के अनुसार, मंदिर के बाद रेलवे स्टेशन ले जाते समय, मिथुन और बोवर ने कथित तौर पर चलती गाड़ी में उसके साथ बलात्कार किया।
पुलिस ने बताया कि शुरुआत में, तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन लड़की ने बताया कि उसके दो साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
शुक्रवार को पीड़िता के परिवार की शिकायत के बाद, तीन युवकों में से दो को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध आरोपी मिथुन देबनाथ पीड़ित लड़की का रिश्तेदार है।
उधर, एक फोरेंसिक टीम उस वाहन की जांच करने में जुट गई है, जिसमें लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। चल रही जांच के तहत लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वे मामले की गहन और त्वरित जांच करेंगे। आरोपियों से पूछताछ चल रही है।
बता दें कि एक हफ्ते पहले कोलकाता में एक मॉडल ने दो लोगों के खिलाफ फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर सामूहिक बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था।
दक्षिण कोलकाता के कस्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में, युवती ने आरोप लगाया है कि उसे कस्बा इलाके में अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया और कई बार सामूहिक बलात्कार किया गया। ये घटनाएं 2023 में हुईं, लेकिन पुलिस में शिकायत 18 अगस्त को दर्ज कराई गई।
कोलकाता पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) रूपेश कुमार ने कहा कि एक युवती कस्बा पुलिस स्टेशन आई और सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच शुरू हो गई है।