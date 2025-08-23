चलती कार में 16 साल की लड़की से रेप, पीड़िता बोली- पड़ोसी और रिश्तेदार मंदिर ले गए उसके बाद…

उधर, एक फोरेंसिक टीम उस वाहन की जांच करने में जुट गई है, जिसमें लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। चल रही जांच के तहत लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वे मामले की गहन और त्वरित जांच करेंगे। आरोपियों से पूछताछ चल रही है।