‘पति अगर आवारा है तो कंडोम ही सहारा है’, एड्स दिवस पर लड़कियों से लगवाए नारे, बवाल मचने पर क्या बोले CMO

नारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने मीडिया से कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम लोगों को इसे आयोजित करने का आदेश मिला था, ताकि जनता तक एड्स को लेकर जागरूकता फैले। इससे बचाव के तरीके जाने। नारों को लेकर उन्होंने कहा कि स्लोगन की बात जहां तक है, ये उन एनजीओ की ओर से लिखे गए थे, जो रैली में शामिल हुए थे। ये स्लोगन हमारे एड्स सोसाइटी या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से नहीं आया था। मुझे भी नारे अटपटे लगे।