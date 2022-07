हमें भी एक ब्रेक दें, जजों को निशाना बनाने की भी एक लिमिट होती है: जस्टिस DY Chandrachud

Justice DY Chandrachud: जजों को लगातार देश में किसी न किसी मुद्दे पर निशाना बनाया जा रहा है। इससे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अब इस तरह से निशाना साधने पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हमें भी ब्रेक दें!

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जजों को निशाना बनाए जाने से परेशान हैं। अब उन्होंने इस मुद्दे पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने उस मीडिया आउट्लेट का उल्लेख किया था कि जिसमें ये लिखा गया था कि एंटी क्रिश्चियन वायलेंस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट देरी कर रहा है। इस आर्टिकल से चंद्रचूड़ भड़क गए और कहा कि जजों को भी ब्रेक दें और उन्हें टारगेट करने की भी एक सीमा होती है। बता दें कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इस साल नवंबर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओड़ संभालने वाले हैं।

