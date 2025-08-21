Goa Assembly Speaker Resign: गोवा विधानसभा स्पीकर ने अपने पद से दिया इस्तीफा, कहा- पार्टी अब मुझे…

गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. 57 वर्षीय कैनाकोना विधायक ने विधानसभा परिसर में राज्य विधानमंडल सचिव नम्रता उलमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्योंकि उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा इस समय निजी यात्रा पर राज्य से बाहर हैं।