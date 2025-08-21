Patrika LogoSwitch to English

Goa Assembly Speaker Resign: गोवा विधानसभा स्पीकर ने अपने पद से दिया इस्तीफा, कहा- पार्टी अब मुझे…

गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा सचिव नम्रता उलमान को अपना इस्तीफा सौंपा, क्योंकि उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा राज्य से बाहर हैं।

भारत

Mukul Kumar

Aug 21, 2025

गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर। फोटो- IANS

गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. 57 वर्षीय कैनाकोना विधायक ने विधानसभा परिसर में राज्य विधानमंडल सचिव नम्रता उलमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्योंकि उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा इस समय निजी यात्रा पर राज्य से बाहर हैं।

रमेश तावड़कर ने इस्तीफे की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब उन्हें कैबिनेट में शामिल करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक, तावड़कर और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली कैबिनेट में शामिल किया जाएगा।

Published on:

21 Aug 2025 12:18 pm

Hindi News / National News / Goa Assembly Speaker Resign: गोवा विधानसभा स्पीकर ने अपने पद से दिया इस्तीफा, कहा- पार्टी अब मुझे…

