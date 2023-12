गोवा की छवि कैसिनो और अर्धनग्न लड़कियों का समुद्र तट पर घूमना रह गया है! इस संस्था ने बताया कैसे बदलेगी यह इमेज

नई दिल्लीPublished: Dec 11, 2023 09:54:00 am Submitted by: Swatantra Mishra

Promote Religious tourism in Goa: भारत में गोवा का नाम सुनते ही लोगों के मन में समुद्र तट का खूबसूरत किनारा और वहां कम कपड़ों में घूमने वाली स्त्रियों के ख्याल आते हैं। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस छवि को बदलने के कुछ सुझाव दिए हैं।

The image of Goa has become the land of casinos, beaches with half naked women: भारत में गोवा का मतलब कैसिनो, समुद्र तट पर नहाती अर्धनग्न महिलाएं, और सनबर्न हो गया है? यह सवाल उठाते हुए हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय पवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि गोवा में मंदिर संस्कृति को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या वास्तविकता में गोवा की यही संस्कृति है? उन्होंने कहा कि गोवा में मंदिरों को आधार बनाकर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गोवा को हमें कैसिनो में जुआ खेलते हुए लोग और समुद्र किनारे छोटे कपड़ों में महिलाओं के घूमने के दृश्य को बदलने की जरूरत है। उन्होंने दक्षिण गोवा में गोमांतक मंदिर महासंघ और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित ‘गोमांतक मंदिर-धार्मिक संस्थान परिषद’ की बैठक में मंदिर संस्कृति के संरक्षण पर चर्चा की।