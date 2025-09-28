Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप तो प्रेमी ने ऐसे लिया बदला, चढ़ गया पुलिस के हत्थे

साइबर क्राइम टीम ने मडगांव और पणजी में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइसेस जब्त किए गए। एक स्थानीय अदालत ने आरोपी को मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 28, 2025

crime news

आरोपी गिरफ्तार

गोवा पुलिस ने एक 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जो अपनी पूर्व प्रेमिका की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी है। यह घटना डिजिटल निजता के उल्लंघन और साइबर स्टॉकिंग की बढ़ती समस्या को उजागर करती है। आरोपी ने रिश्ते के दौरान प्राप्त तस्वीरों का दुरुपयोग कर फर्जी अकाउंट्स से उन्हें शेयर किया, जिससे पीड़िता की जिंदगी मुश्किल हो गई।

ब्रेकअप के बाद बदला लेने की कोशिश

घटना उत्तरी गोवा के एक इलाके से जुड़ी है। आरोपी की पहचान मोहम्मद साधिम के रूप में हुई है, जो स्थानीय निवासी है। पुलिस के अनुसार, साधिम का पीड़िता के साथ कुछ समय पहले प्रेम संबंध था। रिश्ते के दौरान महिला ने कुछ निजी तस्वीरें साझा की थीं, जो अंतरंग प्रकृति की थीं। ब्रेकअप के बाद नाराजगी में आरोपी ने फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाए और इन तस्वीरों को महिला के दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ वायरल कर दिया। इससे पीड़िता को सामाजिक अपमान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।

पीड़िता की शिकायत और पुलिस की अलर्ट

पीड़िता ने गोवा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने जानबूझकर उनकी निजता का उल्लंघन किया और बदनामी का प्रयास किया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। साइबर विशेषज्ञों ने डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण किया, जिसमें आईपी एड्रेस, अकाउंट्स की ट्रेसिंग और सर्वर लॉग्स शामिल थे। इससे आरोपी के फोन और कंप्यूटर से सबूत मिले।

गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी

साइबर क्राइम टीम ने मडगांव और पणजी में छापेमारी कर साधिम को गिरफ्तार किया। उसके पास से स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइसेस जब्त किए गए। एक स्थानीय अदालत ने आरोपी को मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, ताकि गहन पूछताछ हो सके। पुलिस को शक है कि आरोपी ने अन्य महिलाओं के साथ भी ऐसी हरकतें की हो सकती हैं।

कानूनी कार्रवाई: आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराएं

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का दुरुपयोग) और 356 (निजता का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 66ई (निजता का उल्लंघन), 67 (अश्लील सामग्री का प्रसार) और 67ए (यौन सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रसार) लगाई गई हैं। इन धाराओं में सजा 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Sept 2025 10:21 pm

Published on:

28 Sept 2025 10:20 pm

Hindi News / National News / गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप तो प्रेमी ने ऐसे लिया बदला, चढ़ गया पुलिस के हत्थे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने पर कांग्रेस हमलावर, गृह मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग

Congress MP Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बेटी-पत्नी को गोली मारने के बाद सनकी युवक ने अपने पेट में घोपा चाकू, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

राष्ट्रीय

खुशखबरी! बिहार में सोमवार से 7 नई ट्रेनें होंगी शुरू: यहां देखें टाइमिंग्स, रूट और स्टॉपेज

Indian Railways
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: क्या AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर? जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे खराब शहर; लोग भारत का सिलिकॉन वैली छोड़ रहे हैं, क्योंकि….

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.