गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप तो प्रेमी ने ऐसे लिया बदला, चढ़ गया पुलिस के हत्थे

घटना उत्तरी गोवा के एक इलाके से जुड़ी है। आरोपी की पहचान मोहम्मद साधिम के रूप में हुई है, जो स्थानीय निवासी है। पुलिस के अनुसार, साधिम का पीड़िता के साथ कुछ समय पहले प्रेम संबंध था। रिश्ते के दौरान महिला ने कुछ निजी तस्वीरें साझा की थीं, जो अंतरंग प्रकृति की थीं। ब्रेकअप के बाद नाराजगी में आरोपी ने फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाए और इन तस्वीरों को महिला के दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ वायरल कर दिया। इससे पीड़िता को सामाजिक अपमान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।