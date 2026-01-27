गोवा सरकार का बड़ा कदम: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने की तैयारी

AI Generated Image
गोवा में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित (बैन) किया जा सकता है। दरअसल, राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से अध्ययन कर रही है। इसका उद्देश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों से निपटना बताया जा रहा है।
गोवा के पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रोहन खौंटे ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है। मंत्री ने रविवार को बताया, ''अभिभावकों से हमें ढेरों शिकायतें मिली हैं। सोशल मीडिया और इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए ध्यान भटकाने का कारण बन रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई, ध्यान और सामाजिक व्यवहार प्रभावित हो रहे हैं।”
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लागू प्रतिबंध का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि गोवा सरकार उसी मॉडल का अध्ययन कर रही है। गोवा सरकार के आईटी विभाग ने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई कानून और नीतिगत दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन शुरू कर दिया है। इसे मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया में बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि आगामी विधान सभा सत्र में गोवा सरकार इस पर विस्तृत घोषणा कर सकती है।
गौरतलब है कि गोवा सरकार की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी ऑस्ट्रेलिया के मॉडल के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत बच्चे TikTok, Instagram और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग