गोवा सरकार का बड़ा कदम: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने की तैयारी

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लागू प्रतिबंध का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि गोवा सरकार उसी मॉडल का अध्ययन कर रही है। गोवा सरकार के आईटी विभाग ने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई कानून और नीतिगत दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन शुरू कर दिया है। इसे मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया में बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि आगामी विधान सभा सत्र में गोवा सरकार इस पर विस्तृत घोषणा कर सकती है।