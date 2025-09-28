Patrika LogoSwitch to English

खुशखबरी! बिहार में सोमवार से 7 नई ट्रेनें होंगी शुरू: यहां देखें टाइमिंग्स, रूट और स्टॉपेज

Indian Railways: भारतीय रेलवे सोमवार को बिहार में सात नई ट्रेनें शुरू करेगा, जिसमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं शामिल हैं, ताकि चुनावी राज्य में यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Sep 28, 2025

Indian Railways

भारतीय रेलवे

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने बिहार की जनता को दिवाली और छठ पूजा से पहले बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे सोमवार को बिहार में सात नई ट्रेनें शुरू करेगा, जिनमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं भी शामिल हैं। ये ट्रेनें चुनावी राज्य में यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। सात नई सेवाओं में से, चार ट्रेनें पूरी तरह से बिहार के भीतर ही चलेंगी और महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को जोड़ेंगी। तीनों अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लंबे रूटों पर चलेंगी और बिहार को भारत के प्रमुख स्थलों से जोड़ेंगी।

बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा

सात नई सेवाओं में से चार ट्रेनें पूरी तरह से बिहार के भीतर ही चलेंगी और महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को जोड़ेंगी। तीनों अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लंबे रूटों पर चलेंगी और बिहार को भारत के प्रमुख स्थलों से जोड़ेंगी। नई ट्रेनों के शुरू होने से राज्य में यात्रियों की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा और साथ ही तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ बिहार का रेल संपर्क भी मजबूत होगा। सभी नई ट्रेनों का संचालन और रखरखाव पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) ज़ोन द्वारा किया जाएगा।

नई ट्रेनों की पूरी सूची:

दानापुर-झाझा फास्ट पैसेंजर (ट्रेन संख्या 53204/53203) - 22 एलएचबी कोचों वाली यह ट्रेन 1 अक्टूबर से सप्ताह में छह दिन (रविवार को छोड़कर) चलेगी। यह पटना, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा और जमुई सहित 22 स्टेशनों पर रुकेगी।

पटना-बक्सर फास्ट पैसेंजर (ट्रेन संख्या 53201/53202) - 20 आईसीएफ कोचों वाली यह ट्रेन भी रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। इसके प्रमुख पड़ावों में दानापुर, आरा और रघुनाथपुर शामिल हैं।

पटना-नवादा डेमू पैसेंजर (ट्रेन संख्या 75272/75271) - यह रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। यह शेखपुरा, बरबीघा और बिहारशरीफ सहित 21 स्टेशनों पर रुकेगी।

पटना-इस्लामपुर डेमू पैसेंजर (ट्रेन संख्या 75274/75273) - रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलती है। यह पुनपुन, हिलसा और खोरमपुर सहित 19 स्टेशनों पर रुकती है।

मुजफ्फरपुर-चर्लापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15293/15294) - 22 डिब्बों वाली यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से मंगलवार को और चर्लापल्ली से गुरुवार को साप्ताहिक रूप से चलेगी। यह हाजीपुर, बक्सर, सतना और पेद्दापल्ली सहित 24 स्टेशनों पर रुकेगी।

दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस - यह सेवा कमतौल, कानपुर सेंट्रल और टूंडला सहित 31 स्टेशनों पर रुकेगी।

छपरा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस - यह ट्रेन सीवान, गोरखपुर, बाराबंकी और कानपुर सेंट्रल सहित 19 स्टेशनों पर रुकेगी।

