खुशखबरी! बिहार में सोमवार से 7 नई ट्रेनें होंगी शुरू: यहां देखें टाइमिंग्स, रूट और स्टॉपेज

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने बिहार की जनता को दिवाली और छठ पूजा से पहले बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे सोमवार को बिहार में सात नई ट्रेनें शुरू करेगा, जिनमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं भी शामिल हैं। ये ट्रेनें चुनावी राज्य में यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। सात नई सेवाओं में से, चार ट्रेनें पूरी तरह से बिहार के भीतर ही चलेंगी और महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को जोड़ेंगी। तीनों अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लंबे रूटों पर चलेंगी और बिहार को भारत के प्रमुख स्थलों से जोड़ेंगी।