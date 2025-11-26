खुशखबरी! अग्निवीर भर्ती में होगी बंपर बढ़ोतरी, जानें क्या है सरकार की योजना

Agniveer Recruitment: भारतीय सेना में सुरक्षा बलों की कमी को देखते हुए, सेना का ध्यान एक बार फिर अग्निवीरों की ओर गया है। अभी तक सेना हर साल 45,000 से 50,000 अग्निवीरों की भर्ती करती थी। अब सेना इस संख्या को दोगुना करने जा रही है। सेना का लक्ष्य है कि इस भर्ती को बढ़ाकर 100,000 तक किया जाए, ताकि सैनिकों की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से बचा जा सके। कोरोना काल में सेना में भर्ती बंद रहने और 60,000 से 65,000 सैनिकों के हर साल रिटायर होने के कारण सेना में करीब 180,000 सैनिकों की कमी हो गई है। नए प्लान के तहत अग्निवीरों को पूरी तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और इस दौरान सेना के बुनियादी ढांचे के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।