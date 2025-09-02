Sarkari Holidays : साल में 51 दिन रहेगी छुट्टी, होली-दिवाली व दशहरे पर 18 दिन होंगे मजे

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2026 के लिए अपनी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत नए साल से लेकर दीवाली और क्रिसमस तक विभिन्न मौकों पर अदालतों में छुट्टी रहेगी। खास बात यह है कि गर्मियों की पारंपरिक छुट्टियां जून–जुलाई में तय की गई हैं, जब 1 जून से Partial Working Days शुरू होंगे और 13 जुलाई से अदालत का पूरा कामकाज फिर से बहाल होगा। छुट्टियों के इस कैलेंडर में ज्यादा दिन की छुट्टियां होली में 6 दिन, दशहरे में 6 दिन और दिवाली में भी 6 दिन होंगी।