‘हिंदी ही नहीं इन भाषाओं से करते हैं नफरत’, राज्यपाल RN रवि के बयान तमिलनाडु में सियासी भूकंप!

RN रवि ने कहा कि स्टेट आर्काइव में 11 लाख से ज्यादा ताड़ के पत्तों की मैन्युस्क्रिप्ट सड़ रही हैं। उनके बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई खर्च नहीं किया गया है। अक्टूबर 2024 में दूरदर्शन के एक इवेंट में तमिल थाई वज्थू को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि जहां तमिल राष्ट्रगान कथित तौर पर "द्रविड़" शब्द के बिना गाया गया था, गवर्नर ने कहा कि DMK की तमिलनाडु सरकार ने बिना किसी बात के हंगामा किया। उन्होंने कहा कि वह इवेंट में सिर्फ़ एक मेहमान थे और ऑर्गनाइजर से गलती हुई, लेकिन उन्होंने माफी मांगी। गवर्नर ने कहा कि असल में, मैं तमिल थाई वज़्थू उन कई लोगों से बेहतर गा सकता हूं जो तमिल के बारे में बात करते हैं।