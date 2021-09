IAF के लिए एयरबस से 56 परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी, टाटा-कंसोर्टियम भारत में बनाएंगी 40 विमान

नई दिल्ली। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से बुधवार को एक बड़ा और अहम फैसल लिया गया। इसमें 3 अरब डॉलर के एयरबस-टाटा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत अब भारतीय वायु सेना के लिए 56 सी-295एमडब्ल्यू विमानों की खरीद की जाएगी।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 16 विमान एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से खरीदे जाएंगे और 40 विमान भारत में टाटा-कंसोर्टियम द्वारा निर्मित किए जाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब निजी क्षेत्र में कोई भारतीय कंपनी सैन्य विमान का निर्माण करेगी।

Cabinet Committee on Security (CCS) approves procurement of 56 C-295 MW transport aircraft for Indian Air Force pic.twitter.com/4ubsP8QETZ