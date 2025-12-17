सरकारी ब्लड बैंक की लापरवाही से फैला HIV, पत्रिका के खुलासे से हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग

उधर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। पत्रिका की पड़ताल में सामने आया है कि रक्तदाता से रक्त लेने से लेकर बच्चों को रक्त चढ़ाने तक हर स्तर पर घोर लापरवाही बरती गई। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि तय गाइडलाइन के अनुसार सभी जांचें की गई होतीं, तो यह स्थिति नहीं बनती। जांच में यह भी सामने आया कि चार नहीं, बल्कि छह बच्चे एचआइवी से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी पुष्टि कलक्टर ने भी की है। बीते चार महीनों से इस गंभीर लापरवाही पर पर्दा पड़ा रहा। मंगलवार को पत्रिका ने खुलासा किया था कि थैलेसीमिया पीडि़त बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया, जिससे वे एचआईवी संक्रमित हो गए।