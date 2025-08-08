गुजरात में दो ट्रकों से टकराई कार और उड़े परखच्चे, दो बच्चों समेत चार जिंदा जले

गुजरात के मोरबी जिले में हाइवे पर एक कार दो ट्रकों की चपेट में आ गई जिसके चलते भीषण हादसा हो गया। यह हादसा गुरुवार रात करीब 11 बजे हरिपर गांव के पास से गुजर रहे नेशनल हाइवे पर हुआ। हादसा इतना भयानक था कि इसमें दो बच्चों समेत चार लोग जिंदा ही जल गए। पुलिस अधीक्षक राहुल त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि, हाइवे पर एक गलत साइड से आता हुआ कंटेनर अचानक पलट गया था, जिसके चलते पास से जा रहे एक ट्रक और कार में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि भिड़ते ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उनमें सवार व्यक्तियों की मौत हो गई।