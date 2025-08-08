8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

गुजरात में दो ट्रकों से टकराई कार और उड़े परखच्चे, दो बच्चों समेत चार जिंदा जले

गुजरात नेशनल हाइवे पर एक ट्रक अचानक पलट गया जिसके चलते एक कार और ट्रक में टक्कर हो गई। इसके तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई और दो बच्चों समेत चार लोग जल कर मर गए।

भारत

Himadri Joshi

Aug 08, 2025

काल्पनिक तस्वीर
काल्पनिक तस्वीर (फोटो क्रेडिट- Patrika.com)

गुजरात के मोरबी जिले में हाइवे पर एक कार दो ट्रकों की चपेट में आ गई जिसके चलते भीषण हादसा हो गया। यह हादसा गुरुवार रात करीब 11 बजे हरिपर गांव के पास से गुजर रहे नेशनल हाइवे पर हुआ। हादसा इतना भयानक था कि इसमें दो बच्चों समेत चार लोग जिंदा ही जल गए। पुलिस अधीक्षक राहुल त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि, हाइवे पर एक गलत साइड से आता हुआ कंटेनर अचानक पलट गया था, जिसके चलते पास से जा रहे एक ट्रक और कार में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि भिड़ते ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उनमें सवार व्यक्तियों की मौत हो गई।

बोर्डिंग स्कूल से घर आ रहे थे दोनों छात्र

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, ट्रक और कार जैसे ही आपस में भिड़े दोनों वाहनों में आग लग गई और कार में मौजूद दो स्कूली छात्रों और ट्रक में सवार दो व्यक्ति जल कर मर गए। पुलिस के अनुसार, दोनों छात्र कच्छ जिले के रहने वाले थे और जूनागढ़ में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। मृतक छात्रों की पहचान रुद्र गुजारिया (15) और जामिन बाबरिया (17) के रूप में की गई है। रुद्र और जामिन छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे और तभी रास्ते में हादसे के शिकार हो गए।

4 लोग मरे, 7 को आई चोट

इनके अलावा ट्रक में सवार दोनों व्यक्ति भी जल कर मर गए। उनमें से एक की पहचान राजस्थान के रहने वाले शिवराम नाई के रूप में हुई है वहीं दुसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मोरबी अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, इस हादसे में सात अन्य लोगों को मामूली चोटें आई, जिन्हें अग्निशमन टीम ने मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू किया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजकोट भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

