भरूच केमिकल फैक्ट्री में धमाका, भीषण आग से 10 से ज्यादा मजदूर झुलसे

केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही झगड़िया, अंकलेश्वर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मी फोम और पानी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।