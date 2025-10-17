गुजरात: नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?

नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा (Photo-ANI)
Gujarat Cabinet Reshuffle: गुजरात में लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शुक्रवार शाम नए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए गए। गुजरात की नई कैबिनेट के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के पास सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण और अन्य विभाग रहेंगे।
इस विस्तार में सबसे बड़ा फैसला गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी को उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) बनाने का किया गया है। शुकवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने महात्मा मंदिर में मुख्यमंत्री समेत 26 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद हुई कैबिनेट बैठक में नए और पुराने मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए।
— हृषिकेश पटेल: ऊर्जा, पंचायत और पेट्रोकेमिकल्स विभाग
— जीतू वघानी: कृषि मंत्री
— कनुभाई देसाई: वित्त, शहरी विकास और शहरी आवास
— कुंवरजी बावलिया: श्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय
— नरेश पटेल: जनजातीय विकास, खादी
— अर्जुन मोढवाडिया: जलवायु परिवर्तन, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
— प्रद्युम्न वाजा: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा
— रमन सोलंकी: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
— ईश्वर पटेल: जल आपूर्ति एवं जल संसाधन
— प्रफुल्ल पनसेरिया: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
— मनीषा वकील: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
— पुरुषोत्तम सोलंकी: मत्स्य विभाग
— कांति अमृतिया: श्रम और रोजगार
— रमेश कटारा: कृषि, सहकारिता
— दर्शन वाघेला: शहरी विकास और आवास
— प्रवीण माली: वन एवं पर्यावरण, परिवहन
— स्वरूपजी ठाकोर: खादी और ग्रामोद्योग
— जयराम गामित: खेल
— रिवाबा जडेजा: प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातकोत्तर शिक्षा
— पी. सी. बरंडा: जनजातीय विकास, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
— संजय महिदा: राजस्व, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन
— कमलेश पटेल: वित्त, पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा
— त्रिकम छंगा: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
— कौशिक वेकारिया: विधि एवं न्याय, ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन
