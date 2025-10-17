गुजरात: नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?

— पुरुषोत्तम सोलंकी: मत्स्य विभाग

— कांति अमृतिया: श्रम और रोजगार

— रमेश कटारा: कृषि, सहकारिता

— दर्शन वाघेला: शहरी विकास और आवास

— प्रवीण माली: वन एवं पर्यावरण, परिवहन

— स्वरूपजी ठाकोर: खादी और ग्रामोद्योग

— जयराम गामित: खेल

— रिवाबा जडेजा: प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातकोत्तर शिक्षा

— पी. सी. बरंडा: जनजातीय विकास, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

— संजय महिदा: राजस्व, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन

— कमलेश पटेल: वित्त, पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा

— त्रिकम छंगा: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

— कौशिक वेकारिया: विधि एवं न्याय, ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन