बेटे की सगाई की तैयारी कर के सोया परिवार फिर कभी नहीं उठा, आग लगने से दंपती और दो बेटों की मौत

गुजरात में आग लगने से फैले धुंए के कारण एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)
गुजरात के गोधरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही रात में पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। सुबह इस परिवार के बेटे की सगाई होनी थी लेकिन उससे पहले ही रात में परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई। घर में आग लगने की वजह से धुंआ फैल गया जिसके चलते सभी लोगों का दम घुट गया और उनकी जान चली गई। मृतकों में 50 वर्षीय कमलभाई दोशी और उनकी 45 वर्षीय पत्नी देवलबेन के साथ साथ उनका 24 साल का बड़ा बेटा देव 22 साल का छोटा बेटा राज भी शामिल है। यह परिवार शहर का जाना माना परिवार था।
आज यानी शुक्रवार को देव की सगाई होनी थी। परिवार के सभी लोग रात में सगाई की सब तैयारियां कर के सोए थे। शुरुआती जांच के अनुसार, देर रात ग्राउंड फ्लोर पर रखे एक सोफा में शॉर्ट सर्किट के चलते आग गई। घर चारों तरफ से बंद होने के चलते आग का धुंआ बाहर नहीं जा सका और पूरे घर में धुंआ फैल गया। इस धुंए के कारण दम घुटने से चारों लोगों की मौत हो गई। नींद में होने के चलते परिवार के लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और वह नींद में ही मारे गए।
सुबह पड़ोसियों ने धुंआ उठता देख दमकल को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और घर के अंदर घुसी। हालांकि तब तक चारों लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद दमकल के कर्मचारियों ने चारों शवों को घर से बाहर निकाल कर पोस्टमार्ट्म के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। जिस घर में आज सगाई होने थी वहीं पर पूरे परिवार की अर्थी उठता देख सभी सदमे में है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग