बेटे की सगाई की तैयारी कर के सोया परिवार फिर कभी नहीं उठा, आग लगने से दंपती और दो बेटों की मौत

गुजरात के गोधरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही रात में पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। सुबह इस परिवार के बेटे की सगाई होनी थी लेकिन उससे पहले ही रात में परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई। घर में आग लगने की वजह से धुंआ फैल गया जिसके चलते सभी लोगों का दम घुट गया और उनकी जान चली गई। मृतकों में 50 वर्षीय कमलभाई दोशी और उनकी 45 वर्षीय पत्नी देवलबेन के साथ साथ उनका 24 साल का बड़ा बेटा देव 22 साल का छोटा बेटा राज भी शामिल है। यह परिवार शहर का जाना माना परिवार था।