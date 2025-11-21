Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बेटे की सगाई की तैयारी कर के सोया परिवार फिर कभी नहीं उठा, आग लगने से दंपती और दो बेटों की मौत

गुजरात के गोधरा में शॉर्ट सर्किट से सोफे में लगी आग के धुएं से दम घुटने के कारण एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। इस परिवार के बड़े बेटे की सुबह सगाई होनी थी।

अहमदाबाद

image

Himadri Joshi

Nov 21, 2025

Gujarat fire tragedy

गुजरात में आग लगने से फैले धुंए के कारण एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)

गुजरात के गोधरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही रात में पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। सुबह इस परिवार के बेटे की सगाई होनी थी लेकिन उससे पहले ही रात में परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई। घर में आग लगने की वजह से धुंआ फैल गया जिसके चलते सभी लोगों का दम घुट गया और उनकी जान चली गई। मृतकों में 50 वर्षीय कमलभाई दोशी और उनकी 45 वर्षीय पत्नी देवलबेन के साथ साथ उनका 24 साल का बड़ा बेटा देव 22 साल का छोटा बेटा राज भी शामिल है। यह परिवार शहर का जाना माना परिवार था।

सोफा में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग

आज यानी शुक्रवार को देव की सगाई होनी थी। परिवार के सभी लोग रात में सगाई की सब तैयारियां कर के सोए थे। शुरुआती जांच के अनुसार, देर रात ग्राउंड फ्लोर पर रखे एक सोफा में शॉर्ट सर्किट के चलते आग गई। घर चारों तरफ से बंद होने के चलते आग का धुंआ बाहर नहीं जा सका और पूरे घर में धुंआ फैल गया। इस धुंए के कारण दम घुटने से चारों लोगों की मौत हो गई। नींद में होने के चलते परिवार के लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और वह नींद में ही मारे गए।

पड़ोसियों ने दमकल को दी सूचना

सुबह पड़ोसियों ने धुंआ उठता देख दमकल को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलते ही दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और घर के अंदर घुसी। हालांकि तब तक चारों लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद दमकल के कर्मचारियों ने चारों शवों को घर से बाहर निकाल कर पोस्टमार्ट्म के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। जिस घर में आज सगाई होने थी वहीं पर पूरे परिवार की अर्थी उठता देख सभी सदमे में है।

21 Nov 2025 03:50 pm

Hindi News / National News / बेटे की सगाई की तैयारी कर के सोया परिवार फिर कभी नहीं उठा, आग लगने से दंपती और दो बेटों की मौत

