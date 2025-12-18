ओडिशा में पांच दिनों तक खिलेंगे राजस्थानी रंग, ‘स्त्री: देह से आगे’ पर विचार रखेंगे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी

राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी
एक भारत-श्रेष्ठ भारत के तहत ओडिशा (Odisha) के संबलपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन गुरुवार से होगा। महोत्सव के उद्धाटन समारोह के मुख्य वक्ता राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी होंगे। ओडिशा सरकार के मंत्री रविनारायण नायक, स्थानीय विधायक जयनारायण मिश्र भी समारोह में अतिथि होंगे।
इस पांच दिवसीय आयोजन में ओडिशा के साथ ही राजस्थान और हरियाणा की गौरवशाली परंपराओं का संगम होगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड से राजस्थानी, हरियाणा समुदाय के नागरिक बड़ी संख्या में सहभागिता करेंगे। मारवाड़ी युवा मंच, खेतराजपुर एवं राजस्थान फाउंडेशन, ओडिशा की ओर से आयोजित समारोह के समापन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव मौजूद रहेंगे।
इसके साथ ही महोत्सव में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओरांव भी शिरकत करेंगे।
पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष के तहत पत्रिका समूह की ओर से सम्बलपुर में गुरुवार को ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर विशेष संवाद कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम खेतराजपुर, दुर्गामंगलम में सुबह साढ़े दस बजे से होगा। इस अवसर पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी छात्राओं, विविध समाज व संगठनों की महिलाओं व लोगों से संवाद करेंगे।
