ओडिशा में पांच दिनों तक खिलेंगे राजस्थानी रंग, ‘स्त्री: देह से आगे’ पर विचार रखेंगे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी

इस पांच दिवसीय आयोजन में ओडिशा के साथ ही राजस्थान और हरियाणा की गौरवशाली परंपराओं का संगम होगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड से राजस्थानी, हरियाणा समुदाय के नागरिक बड़ी संख्या में सहभागिता करेंगे। मारवाड़ी युवा मंच, खेतराजपुर एवं राजस्थान फाउंडेशन, ओडिशा की ओर से आयोजित समारोह के समापन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव मौजूद रहेंगे।