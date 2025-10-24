Viral Video: चलती थार का गेट खोल कर पेशाब करने लगा युवक,यूजर्स ने की एक्शन की डिमांड

Gurgaon Thar Viral Video: गुरुग्राम की सड़कों पर एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। एक युवक ने चलती थार एसयूवी (Gurgaon Thar Incident) का पिछले दरवाजा खोलकर सड़क पर पेशाब कर दिया (Viral Thar Video), जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना सदर बाजार इलाके में हुई, जहां युवक की इस हरकत को पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो (Gurgaon Thar Viral Video) में साफ दिख रहा है कि युवक गाड़ी के हैंडल पर पैर रख कर सड़क पर पेशाब कर रहा है और फिर वापस गाड़ी में बैठ जाता है। इस 14 सेकंड की क्लिप ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है और यूजर्स ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।