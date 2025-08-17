राहुल गांधी द्वारा कई बार वोट डालने के लगाए आरोपों पर गुरकीरत सिंह ने दी प्रतिक्रिया, BJP भी हुई हमलावर

Vote Chori: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों के बाद देश की सियासत का पारा हाई हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरकीरत सिंह डांग नाम के व्यक्ति पर कई बार वोट डालने का आरोप लगाया था। हालांकि गुरकीरत सिंह ने कांग्रेस सांसद के आरोपों का खंडन किया है। डांग द्वारा आरोपों का खंडन करने के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है।
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि देश में चुनावों में हेरफेर किया जा रहा है। वहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला भी उठाया। कांग्रेस सांसद ने गुरकीरत सिंह डांग के एक व्यक्ति को दिखाया और कहा कि यहां एक डुप्लिकेट वोटर है, इस तरह के 11,965 वोटर हैं। यह सज्जन गुरकीरत सिंह डांग हैं, गुरकीरत सिंह डांग एक, दो, तीन, चार बार अलग-अलग पोलिंग बूथों पर दिखाई देते हैं।'
वहीं अब गुरकीरत सिंह डांग ने इन आरोपों को 'राजनीतिक नाटक' बताते हुए खारिज कर दिया। डांग ने कांग्रेस सांसद के आरोपों का खंडन करते हुए कहा चुनौती दी है कि वे अपने दावों को साबित करें।
गुरकीरत सिंह डांग ने कहा कि उनकी चार मतदाता पहचान पत्र बनने की बात सही है, लेकिन यह एक प्रशासनिक भूल थी, जिसके लिए उन्होंने पहले ही सुधार के लिए आवेदन कर दिया था। साथ ही डांग यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी एक से अधिक बार वोट नहीं डाला।
डांग ने आगे कहा कि मेरे परिवार को इस वजह से परेशान किया जा रहा है और मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। वहीं डांग की इस प्रतिक्रिया ने बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है।
बीजेपी ने इस मामले को तूल देते हुए राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- गुरकीरत सिंह डांग, जिन्हें राहुल गांधी ने अपने तथाकथित वोट चोरी वाले भाषण में निशाना बनाया था, ने पलटवार करते हुए उन्हें एक बुरा हारने वाला बताया है और माँग की है कि वे इस आरोप को साबित करने के लिए सबूत पेश करें कि उन्होंने कई बार वोट दिया था। यह पहली बार नहीं है—राहुल गांधी द्वारा किए गए हर दावे की जाँच-पड़ताल की गई है।