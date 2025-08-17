राहुल गांधी द्वारा कई बार वोट डालने के लगाए आरोपों पर गुरकीरत सिंह ने दी प्रतिक्रिया, BJP भी हुई हमलावर

बीजेपी ने इस मामले को तूल देते हुए राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- गुरकीरत सिंह डांग, जिन्हें राहुल गांधी ने अपने तथाकथित वोट चोरी वाले भाषण में निशाना बनाया था, ने पलटवार करते हुए उन्हें एक बुरा हारने वाला बताया है और माँग की है कि वे इस आरोप को साबित करने के लिए सबूत पेश करें कि उन्होंने कई बार वोट दिया था। यह पहली बार नहीं है—राहुल गांधी द्वारा किए गए हर दावे की जाँच-पड़ताल की गई है।