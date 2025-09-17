पांच सालों के प्यार का भयानक अंत, गुस्से में प्रेमी ने प्रेमिका की चुन्नी से घोटा उसका गला

हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक प्रेमी ने सिर्फ शक के आधार पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। मामला कासन की ढाणी गांव का है और मृतका की पहचान 21 वर्षीय शालू के रूप में की गई है। शालू बुलंदशहर के गांव बेलोन की रनहे वाली थी और वहीं 27 वर्षीय आरोपी विवेक भी रहता था। दोनों के बीच पांच सालों से रिलेशन था लेकिन दूसरे युवक से बात करने के शक के चलते विवेक ने शालू का गला घोट कर उसे मार डाला।
शालू मानेसर की एक निजी कंपनी में काम करती थी और घटना की रात विवेक उससे मिलने उसके कमरे पर आया था। शालू के साथ उसकी चचेरी बहन भी वहीं उसके साथ किराए के कमरे पर रहती थी। चचेरी बहन ने इस बात की पुष्टि की है 14 सितंबर की रात 10 बजे विवेक और उसका एक दोस्त सचिन उनके कमरे पर आए थे। उसने कहा कि दोनों लड़के शालू से बात कर रहे थे और वह सो गई सुबह जब वह उठी तो उसने शालू को मृत पाया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विवेक और शालू के बीच दूसरे युवकों से बातचीत को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी के चलते विवेक गुस्सा हो गया और उसने शालू की ही चुन्नी से उसाक गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शालू के पिता ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेक की तलाश शुरु कर दी। इसके बाद बुधवार शाम को नौरंगपुर से आरोपी विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी।