पांच सालों के प्यार का भयानक अंत, गुस्से में प्रेमी ने प्रेमिका की चुन्नी से घोटा उसका गला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विवेक और शालू के बीच दूसरे युवकों से बातचीत को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी के चलते विवेक गुस्सा हो गया और उसने शालू की ही चुन्नी से उसाक गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शालू के पिता ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेक की तलाश शुरु कर दी। इसके बाद बुधवार शाम को नौरंगपुर से आरोपी विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस गुरुवार को आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी।