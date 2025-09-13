मां के सामने नाबालिग बेटियों से पिता सालों तक करता रहा रेप, ऐसे खुला राज…

हरियाणा के गुरुग्राम में एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक कलयुगी पिता के अपनी दो नाबलिग बेटियों से सालों तक रेप करने के मामले का खुलासा हुआ है। छोटी बेटी के अपनी स्कूल टीचर को आपबीती सुनाने पर हैवान पिता की पोल खुली और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिता की दंरिदगी से बचने के लिए 6 क्लास में पढ़ने वाली उसकी 12 साल की पीड़िता ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की जिसे देख कर उसकी टिचर हैरान रह गई। टीचर ने बच्ची से जब उसके हाथ पर लगे घावों के बारे में पूछा तो उसने खुद पर और अपनी बड़ी बहन पर हो रहे अत्याचार की बात टीचर से बताई।