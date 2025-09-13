Patrika LogoSwitch to English

मां के सामने नाबालिग बेटियों से पिता सालों तक करता रहा रेप, ऐसे खुला राज…

गुरुग्राम में एक पिता को अपनी दो नाबालिग बेटियों का रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 12 साल की छोटी बेटी के टीचर को पिता की हरकतों की जानकारी देने पर मामले का खुलास हुआ।

भारत

Himadri Joshi

Sep 13, 2025

Gurugram father arrested raping minor daughters
गुरुग्राम में नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार करने वाला पिता गिरफ्तार (प्रतिकात्मक तस्वीर)

हरियाणा के गुरुग्राम में एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक कलयुगी पिता के अपनी दो नाबलिग बेटियों से सालों तक रेप करने के मामले का खुलासा हुआ है। छोटी बेटी के अपनी स्कूल टीचर को आपबीती सुनाने पर हैवान पिता की पोल खुली और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिता की दंरिदगी से बचने के लिए 6 क्लास में पढ़ने वाली उसकी 12 साल की पीड़िता ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की जिसे देख कर उसकी टिचर हैरान रह गई। टीचर ने बच्ची से जब उसके हाथ पर लगे घावों के बारे में पूछा तो उसने खुद पर और अपनी बड़ी बहन पर हो रहे अत्याचार की बात टीचर से बताई।

शराब के नशे में करता है पिता घिनौनी हरकत

बच्ची ने टीचर से बताया कि उसके पिता को शराब की लत है और वह शराब के नशे में उस पर उसकी बड़ी बहन पर अत्याचार करता है। वह उन्हें जबरदस्ती घसीट कर कमरे में ले जाता है और फिर उनके साथ मारपीट करता है और यौन शोषण भी करता है। पीड़िता ने टीचर से बताया कि, उसकी बड़ी बहन की उम्र 17 साल है और पीछले छह सालों से पिता उसके साथ यह घिनौनी हरकतें कर रहा है। 12 साल की मासूम के साथ भी पिता पिछले 2 सालों से दरिदंगी करता था।

मां को भी थी पूरे मामले की जानकारी

बच्ची ने बताया कि पिता ने उसकी बड़ी बहन का स्कूल जाना बंद करवा दिया है और उसे घर से कहीं भी बाहर नहीं जाने देता है। टीचर ने बच्ची की बात सुनने पर तुरंत उसकी मां से संपर्क किया और मां ने भी बेटी की बात से सहमती जताई। मां ने टीचर के सामने अपने पति की हरकतों को स्वीकार किया और बताया कि पति को रोकने पर वह उसके साथ भी मारपीट करता है। यह सब जानने पर टीचर हैरान रह गई और उसने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी।

आरोपी पिता को किया गिरफ्तार

पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरु की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इसी के साथ दोनों नाबालिग बच्चियों को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है जहां दोनों की काउंसलिंग की जा रही है।

Hindi News / National News / मां के सामने नाबालिग बेटियों से पिता सालों तक करता रहा रेप, ऐसे खुला राज…

