हरियाणा में CM सैनी की नई सौगात, हांसी विकास रैली से किया यह बड़ा ऐलान

हरियाणा में हांसी को जिला बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। पहली बार जून 2013 में हांसी को जिला बनाने की मांग की गई थी। साथ ही हांसी को जिला बनाने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। हांसी को जिला बनाने के लिए बनाई गई हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति ने लगातार इस मांग को उठाए रखा था। अब यह मांग पूरी होने जा रही है।