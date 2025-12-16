हरियाणा में CM सैनी की नई सौगात, हांसी विकास रैली से किया यह बड़ा ऐलान

हरियाणा में CM सैनी की नई सौगात (Photo-IANS)
Hansi District: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की मांग पर मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, सीएम सैनी हांसी विकास रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की। बता दें कि सीएम से लंबे समय से लोग हांसी को नया जिला बनाने की मांग कर रहे थे।
विकास रैली में लोगों की मांग को मानते हुए सीएम सैनी ने हांसी को प्रदेश का नया जिला बनाने की घोषणा की। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिलें हैं। इसके बाद हांसी, प्रदेश का 23वां जिला होगा। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हांसी को नया जिला बनाने का नोटिफिकेशन सात दिन में जारी किया जाएगा।
हरियाणा में हांसी को जिला बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। पहली बार जून 2013 में हांसी को जिला बनाने की मांग की गई थी। साथ ही हांसी को जिला बनाने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। हांसी को जिला बनाने के लिए बनाई गई हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति ने लगातार इस मांग को उठाए रखा था। अब यह मांग पूरी होने जा रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनावों के समय लोगों से हांसी को नया जिला बनाने का वादा किया था। उन्होंने यह वादा 17 अगस्त 2024 को अनाज मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली के दौरान किया था। पिछले 12 सालों से हांसी को जिला बनाने की मांग को उठाया जा रहा है।
इसी को देखते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद आपकी हांसी को जिला बनाने की मांग को मैं पूरा करूंगा। सैनी ने हांसी में जिला अधिकारी (DC) को बैठाने का वादा किया था, जिसके बाद अब वह हांसी को नया जिला बनाने का जनता से किया वादे को पूरा करने जा रहे हैं।
हांसी को नया जिला बनाने के साथ-साथ मुख्यमंत्री सैनी ने 61.44 करोड़ रुपये की लागत से बरवाला ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन परियोजना का शिलान्यास किया है। इस परियोजना से हांसी शहर को साफ पानी मिलेगा।
साथ ही हांसी के पास के क्षेत्रों को भी साफ (पीने लायक पानी) मिलेगा। पानी ही नहीं, सैनी सरकार बिजली पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने ढंढेरी गांव में 7.42 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित 33 केवी बिजली सबस्टेशन का उद्घाटन किया है।
हांसी एक नगर परिषद और विधानसभा क्षेत्र है। यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में आने वाला क्षेत्र है। हांसी क्षेत्र हिसार जिले से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। हांसी को नया जिला बनाने के बाद हिसार जिले में दो सबडिवीजन, हिसार और बरवाला, होंगे। साथ ही नए बनने जा रहे हांसी जिले में भी दो सबडिवीजन, हांसी और नारनौंद, होंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग